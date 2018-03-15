Жириновский предложил переименовать должность президента России

Российский политик, лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский предложил изменить название должности "президента России" на "верховного правителя" или "голову страны".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Telegram канал Жириновского.

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"Сегодня, когда Россия должна сделать мощный рывок и выбрать нового главу государства, символическим шагом, подчеркивая суверенитет России, было бы переименование поста лидера страны на русский манер. Например, Председатель, а лучше Верховный правитель. Всем понятно и звучит мощно", – написал Жириновский.

Напомним выборы президента РФ пройдут в воскресенье, 18 марта. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Поэтому Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.