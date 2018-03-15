Жиріновський запропонував перейменувати посаду президента Росії

Російський політик, лідер ЛДПР, кандидат в президенти Росії Володимир Жиріновський запропонував змінити назву посади "президента Росії" на "верховного правителя" або "голову країни".

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Telegram-канал Жиріновського.

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"Сьогодні, коли Росія повинна зробити потужний ривок і вибрати нового очільника держави, символічним кроком, підкреслюючи суверенітет Росії, було б перейменування посту лідера країни на російську манеру. Наприклад, Голова, а краще Верховний правитель. Всім зрозуміло і звучить потужно", – написав Жириновський.

Нагадаємо вибори президента РФ пройдуть в неділю, 18 березня. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.