В доме бабушки в Омске вышитые рушники и "Кобзарь": житель Бахмута о важности человечности

Украинцам следует приложить усилия, чтобы сохранить свою человечность на протяжении войны. Те, кого ослепляют злоба и ненависть, рискуют потерять ее.

Такими мыслями с 24 каналом поделился житель Бахмута, 21-летний Михаил Огарков, в рамках проекта СВОИ. Отметим, что город Бахмут, что в Донецкой области, сейчас является самой горячей точкой на линии фронта.

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О важности сохранения человечности в нелегкое время

По мнению Михаила, украинцы должны приложить усилия, чтобы не потерять человечность во время войны. Он отмечает, что некоторые люди "теряют свое лицо": они желают смерти не только своим врагам, но и всем имеющим российский паспорт.

Парень рассказывает, что у него есть бабушка в Омске. Она никак не поддерживает войну и Путина, в ее доме вышитые рушники и "Кобзарь", говорит Михаил.

Когда мы говорим, что мы добро, которое борется со злом – мы должны быть тем добром. Мы не должны быть такими, как наши враги, которые радуются, когда у нас где-то прилетело или свет выключили, мы не должны радоваться тому, что где-то там упал самолет на жилой дом или еще что-то,

– заключает Михаил.

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Ситуация в Донецкой области: актуальные новости

Вблизи Майорска полностью потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон оккупантов. После боев с ВСУ более 50% вражеского батальона составили убитые и раненые.

Оккупанты продолжают наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время, боевой дух захватчиков на нуле.

В Генштабе отметили, что среди россиян участились случаи дезертирства из-за нелестных дел на поле боя. Это может свидетельствовать о том, что враги деморализованы и напуганы.

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