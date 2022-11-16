Такими думками з 24 каналом поділився житель Бахмута, 21-річний Михайло Огарков, у рамках проєкту СВОЇ. Зазначимо, що місто Бахмут, що на Донеччині, зараз є найгарячішою точкою на лінії фронту.

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Про важливість збереження людяності у нелегкий час

На думку Михайла, українці повинні докласти зусиль, аби не втратити людяності під час війни. Він зауважує, що деякі люди "втрачають своє обличчя": вони бажають смерті не тільки своїм ворогам, але й усім, хто має російський паспорт.

Хлопець розповідає, що має бабусю в Омську. Вона ніяк не підтримує війну та Путіна, у її домі вишиті рушники й "Кобзар", каже Михайло.

Коли ми говоримо, що ми добро, яке бореться зі злом – ми маємо бути тим добром. Ми не повинні бути такими, як наші вороги, які радіють, коли в нас десь прилетіло чи світло вимкнули, ми не маємо радіти з того, що десь там впав літак на житловий будинок чи ще щось,

– підсумовує Михайло.

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Ситуація на Донеччині: актуальні новини

Поблизу Майорська повністю втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон окупантів. Після боїв із ЗСУ понад 50% ворожого батальйону склали вбиті та поранені.

Окупанти продовжують наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас бойовий дух загарбників на нулі.

У Генштабі зазначили, що серед росіян почастішали випадки дезертирства через невтішні справи на полі бою. Це може свідчити про те, що вороги деморалізовані та налякані.

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