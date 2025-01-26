Две недели в плену: жителю Курахово удалось сбежать от оккупантов со сломанной ногой

58-летний Олег, житель Курахово, оказался в заложниках у россиян после того, как они оккупировали город. Впоследствии мужчина со сломанной ногой смог вырваться из Курахово и добраться до украинских военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне Донбасс". Отмечается, что обратиться к врачам он смог только через несколько суток.

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Как житель Курахово вырвался из плена

Олег рассказал, что с прошлого лета из-за постоянных обстрелов Курахово ему приходилось жить в подвале многоэтажки. По его словам, света в городе не было уже с осени, соответственно исчезли и связь и интернет.

Мужчина объяснил, что не уезжал из города, потому что присматривал за своим и соседским имуществом. Впоследствии его дом разрушила вражеская авиабомба, но к тому времени эвакуация из Курахово прекратились.

Российские войска вошли в город неожиданно. Олег попал в плен оккупантов вместе со своей соседкой.

Проходим перекресток, когда слышим: "Стоять". Мы остановились. Подходим туда, там открывается дверь: "Заходите". Мы заходим туда. И там такая первая фраза была: "Вас приветствует русский мир",

– поделился мужчина.

Спустя две недели плена Олег решил бежать – ему пришлось прыгать из окна.

"Я прыгаю туда и начинаю убегать, спотыкаюсь, падаю, снова бегу. И уже понимаю, нога меня не слушается. Смотрю: а нога уже в сторону, то есть она поломана. Я все равно не останавливаюсь, где-то на четвереньках метров 70 прополз, пробежал и до частного дома. Дождался вечера, нашел швабру, и со шваброй пошел", – рассказал он.

Впоследствии мужчину подвез другой гражданский, который выезжал из Курахово на собственном авто. Однако по ним оккупанты открыли огонь.

Прострелили два, а потом еще и третье колесо. И вот это на трех пустых колесах мы из города... Там уже не стоял вопрос: боялся, не боялся. Там уже не было выбора,

– объяснил Олег.

Так мужчины смогли добраться до украинских военных, а уже через несколько суток – до врачей. Олега доставили в одну из больниц Днепропетровщины, где он сейчас находится на лечении. Мужчина также подчеркнул, что надеется вернуться в освобожденное Курахово – на восстановление.