Житель Ровенской области передавал врагу информацию о ВСУ

СБУ схватила местного жителя, работавшего на врага. Он намеренно передавал россиянам важную информацию.

В частности, мужчина собирал и передавал оккупантам сведения о транспорте ВСУ, расположенном на западной Украине.

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Кроме того, его интересовали военные объекты одного из городов Ровенщины. Правда, не сообщается, какого именно.

Неделю назад в Ровенской области были задержаны три человека, которые фотографировали блокпосты вблизи воинской части. Инцидент произошел на выезде из Дубровицы Сарненского района.

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