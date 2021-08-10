Житель села на Черкасщине сжег флаг Украины: за это светит тюрьма – возмутительные фото
Источник:полиция Черкасской области
В селе Петрушки, что на Черкасщине, мужчина сорвал с админздания государственный флаг Украины. После этого злоумышленник сжег его. Из-за этого он может попасть за решетку.
Инцидент произошел в ночь на 8 августа. Правоохранители уже начали уголовное производство по факту надругательства над государственным символом.
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Что выяснила полиция
Когда местные жители заметили, что из здания старостата исчез флаг, они сообщили об этом полицейским. 9 августа в село прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что к инциденту причастен 19-летний юноша из соседнего села – Глушки.
По предварительной информации, преступник снял и поджег флаг, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его лицо уже установили.
Здание старостата, с которого злоумышленник снял флаг / Фото Нацполиции
Флаг сгорел почти полностью / Фото Нацполиции
Что грозит поджигателю флага
Правоохранители доставили злоумышленника в полицейский участок. Они выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о сообщении фигуранту подозрения. Статья о надругательстве над государственным символом предусматривает:
- или штраф от 17 до 68 тысяч гривен;
- или арест на срок до 6 месяцев
- или лишение свободы на срок до 3 лет.
Похожий случай произошел в Мариуполе
Накануне в сети опубликовали кадры, на которых молодой человек из Мариуполя стоит с подожженным флагом Украины. Когда это происходило и кто на фото – неизвестно. Правда, впоследствии парень извинился. Он заявил, что якобы "все осознал и больше такого не повторится". В то же время, что именно побудило его к таким действиям – не объяснил.