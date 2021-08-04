Жег мусор и вызвал пожар: житель Тернополя возместит государству более 150 тысяч гривен

На Тернопольщине оштрафовали жителя Шумска, который еще в мае 2021 года вызвал пожар в лесу. Теперь поджигатель вынужден заплатить 175 тысяч гривен возмещения.

Известно, что мужчина сжигал мусор возле лесопосадки и из-за сильного ветра огонь перекинулся на деревья.

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Правоохранители оперативно установили личность поджигателя. Шумский районный суд признал жителя Шумска виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Также судья удовлетворил иск прокурора о возмещении вреда, причиненного поджигателем. Его оценили в 175 тысяч гривен.

Год назад вступил в силу закон, который существенно повысил штрафы за сжигание травы и сухих листьев. Так, минимальная сумма штрафа возрастет с 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен.

Заметим, что жечь сухостой весной и осенью – давняя "традиция" украинцев. Однако из-за нее регулярно вспыхивают масштабные пожары и страдают целые экосистемы. К примеру, только за 1 день в апреле 2021 года правоохранители обнаружили 60 пожаров сухостоя в различных областях. Выгорело несколько десятков гектаров травы.



Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала