Жителей Черниговщины предупредили о возможном исчезновении связи

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус предупредил жителей Черниговщины о возможных перебоях со связью, интернетом и электроэнергией.

Все это может быть осуществлено для того, чтобы нагнать панику и продвигать фейки.

Зарядите телефоны и павербанки. Имейте холодную голову, хоть это и тяжело. Российская и белорусская армии звереют. Сегодня из самолетов обстреляны многоэтажки, ракеты летели на школы... Погибают мирные люди. Для вражеских войск нет ничего человеческого. Помешанные животные,

– написал глава Черниговской ОГА.

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