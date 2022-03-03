Все це може бути здійснено для того, аби нагнати паніку та легше просувати фейки.

Важливо: Битимусь до останньої краплі крові, – мер Чернігова про нещадний обстріл міста і 33 жертв

Зарядіть телефони та павербанки. Майте холодну голову, хоч це і важко. Російська та білоруська армії звіріють. Сьогодні з літаків обстріляно багатоповерхівки, ракети летіли на школи… Гинуть мирні люди. Для ворожих військ нема нічого людського. Схиблені тварини,

– написав голова Чернігівської ОДА.

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