Жителей Херсонской области пытаются принудительно мобилизовать в ряды оккупантов, – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальные данные по ситуации на фронте по состоянию на 23 апреля. В частности, речь идет о попытке врага провести принудительную мобилизацию украинцев.

В Генштабе сообщили о том, что враг сталкивается с существенными проблемами по пополнению личного состава.

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Враг проводит принудительную мобилизацию украинцев

Поэтому российские захватчики все еще пытаются провести принудительную мобилизацию жителей Херсонской области в оккупационные войска.

Кроме того, на временно оккупированных территориях враг использует гражданские грузовики для перевозки грузов военного назначения Россияне также применяют похищенную сельскохозяйственную технику украинцев для военных нужд.

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