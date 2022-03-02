Жителей Изюма просят немедленно снизить потребление газа: враг повредил магистральный газопровод

Жителей города Изюм просят немедленно снизить потребление газа до минимума. Оккупанты повредили магистральный газопровод.

Об этом написал заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин в своем фейсбуке.

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По состоянию на сегодняшний день, соответствующие службы ремонтируют газопровод. Когда удастся завершить работу – пока неизвестно.

Срочно! Просим население города НЕМЕДЛЕННО снизить потребление газа! До минимума. Враг повредил магистральный газопровод. Ведутся срочные ремонтные работы, – написал Владимир Мацокин.

Как бороться с оккупантами / Инфографика 24 канала

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