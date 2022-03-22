Эвакуацию людей проводят полицейские совместно с местными властями и спасателями в сопровождении Красного Креста.

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Полиция Киевской области продолжает эвакуацию населения с оккупированных территорий Броварского района. Так, из поселка Великая Дымерка удалось спасти более 4 370 местных жителей, из которых 1 873 детей,

– говорится в сообщении.

Мирное население из блокады вывезли более 40 автобусов и около 640 частных автомобилей.



Эвакуированные из Великой Дымерки / Фото полиции



Из поселка вывезли более 4 тысяч человек / Фото полиции



Колонна для эвакуации / Фото полиции