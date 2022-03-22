Евакуацію людей проводять поліцейські спільно з місцевою владою та рятувальниками в супроводі Червого Хреста.

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Поліція Київщини продовжує евакуацію населення з окупованих територій Броварського району. Так, з селища Велика Димерка вдалося врятувати понад 4 370 місцевих жителів, з яких 1 873 дітей,

– мовиться в повідомленні.

Мирне населення з блокади вивезли понад 40 автобусів та близько 640 приватних автомобілів.



Евакуйовані з Великої Димерки / Фото поліції



Із селища вивезли понад 4 тисячі людей / Фото поліції



Колона для евакуації / Фото поліції

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