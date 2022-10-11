Вышки мобильных операторов не могут работать без электроснабжения, подчеркнул глава Львовской ОВА. И предупредил местных жителей о возможных проблемах со связью.

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Проблемы с электроснабжением во Львовской области

Специалисты продолжают проводить восстановительные работы на подстанциях и вышках. Впрочем, угроза перебоев мобильной связи по-прежнему существует.

Держимся! Вместе мы непобедимы, и нам все удастся,

– подчеркнул Козицкий.

Начальник ОВА напомнил, что проблемы с электроэнергией в регионе начались после атаки россиян 10 октября. Жителей Львовской области просят ограничить использование электроэнергии. Ведь только недавно восстановленные электрические связи вновь разорваны. Так что 30% Львова пока без света. Впрочем, Козицкий надеется, что его смогут восстановить без работы подстанций, обходными путями.

Обратите внимание! Оккупанты атаковали подстанции "Укрэнерго" 10 и 11 октября. В результате ракетных ударов два объекта инфраструктуры полностью уничтожены.

Накануне российские военные массированно обстреляли Львов

Взрывы прогремели во Львове около 9 утра 10 октября. Мэр Андрей Садовый попросил жителей оставаться в укрытиях.

Впоследствии в ОВА сообщили, что оккупанты выпустили по Львовщине 15 ракет. К счастью, часть из них удалось обезвредить.

Оккупанты били по подстанциям, поэтому на Львовщине были проблемы со светом и не работала мобильная связь. По состоянию на утро 11 октября в 95% области возобновили электроснабжение.

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