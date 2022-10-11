Вишки мобільних операторів не можуть працювати без електропостачання, наголосив очільник Львівської ОВА. Та попередив місцевих жителів про можливі проблеми зі зв'язком.

До теми Росіяни атакували 4 підстанції на Львівщині, деякі повторно – вони знищені повністю

Проблеми з електропостачанням на Львівщині

Фахівці продовжують проводити відновлювальні роботи на підстанціях та вишках. Втім, загроза перебоїв мобільного зв'язку все ще існує.

Тримаймося! Разом ми не переможні і нам все вдасться,

– підкреслив Козицький.

Начальник ОВА нагадав, що проблеми з електроенергією у регіоні почалися ще після атаки росіян 10 жовтня. Мешканців Львівщини просять обмежити використання електроенергії. Адже електричні зв'язки знову розірвані. Тож 30% Львова наразі без світла. Втім, Козицький сподівається, що електропостачання зможуть відновити без роботи підстанцій, обхідними шляхами.

Зверніть увагу! Окупанти атакували підстанції "Укренерго" 10 та 11 жовтня. Унаслідок ракетних ударів два об'єкти інфраструктури повністю знищені.

Напередодні російські військові масово обстріляли Львів

Вибухи прогриміли у Львові близько 9 ранку 10 жовтня. Міський голова Андрій Садовий попросив жителів залишатися в укриттях.

Згодом в ОВА повідомили, що окупанти випустили по Львівщині 15 ракет. На щастя, частину з них вдалося знешкодити.

Окупанти були по підстанціях, тож на Львівщині були проблеми зі світлом та не працював мобільний зв'язок. Станом на ранок 11 жовтня у 95% області відновили електропостачання.

До теми Щоб привести до ладу пошкоджені підстанції Львівщини потрібні місяці, – Садовий

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