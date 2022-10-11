Вишки мобільних операторів не можуть працювати без електропостачання, наголосив очільник Львівської ОВА. Та попередив місцевих жителів про можливі проблеми зі зв'язком.
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Проблеми з електропостачанням на Львівщині
Фахівці продовжують проводити відновлювальні роботи на підстанціях та вишках. Втім, загроза перебоїв мобільного зв'язку все ще існує.
Тримаймося! Разом ми не переможні і нам все вдасться,
– підкреслив Козицький.
Начальник ОВА нагадав, що проблеми з електроенергією у регіоні почалися ще після атаки росіян 10 жовтня. Мешканців Львівщини просять обмежити використання електроенергії. Адже електричні зв'язки знову розірвані. Тож 30% Львова наразі без світла. Втім, Козицький сподівається, що електропостачання зможуть відновити без роботи підстанцій, обхідними шляхами.
Напередодні російські військові масово обстріляли Львів
Вибухи прогриміли у Львові близько 9 ранку 10 жовтня. Міський голова Андрій Садовий попросив жителів залишатися в укриттях.
Згодом в ОВА повідомили, що окупанти випустили по Львівщині 15 ракет. На щастя, частину з них вдалося знешкодити.
Окупанти були по підстанціях, тож на Львівщині були проблеми зі світлом та не працював мобільний зв'язок. Станом на ранок 11 жовтня у 95% області відновили електропостачання.
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