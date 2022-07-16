Нас ждут непростые выходные: жителей Сумской области призвали уехать за город

Жителей Белополья Сумской области призывают уехать подальше от города. Также мэр Сум советует местным жителям покинуть областной центр на выходные.

Городской голова Белополья Юрий Зарко сказал, что Белополье ждут непростые выходные. Он посоветовал местным жителям выехать из города на несколько дней, если есть такая возможность.

К теме В Мариуполе заметили колонну вражеской техники, которая двигалась в сторону Запорожья

Особенно предупреждение касается людей, у которых есть маленькие дети.

Уважаемые белопольцы! Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети! Берегите себя,

– написал он.

Лучше находиться за городом: Лысенко призывает покинуть Сумы

Городской голова Сум Александр Лысенко посоветовал горожанам по возможности провести выходные дни за городом. По его словам, высокая угроза жизни людей будет ближайшие три дня. Оставшихся он предостерег не посещать места больших скоплений и выбрать для себя безопасное место.

Если вы остаетесь в городе, пожалуйста, поменьше посещайте места больших скоплений. Подумайте, где вам лучше находиться в безопасности, чтобы нормально провести выходной день, отдохнуть, но чтобы вы находились в безопасности. Я думаю, что сегодня-завтра-послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание,

– сказал он.

Он попросил всех прислушаться к его совету, быть внимательными и следить за сигналами воздушной тревоги. Мэр подчеркнул, что ничего не хочет сглазить, но "по соответствующим сигналам и информации" нужно быть осторожными и "лучше находиться за городом, чем в городе".

Какая ситуация в Сумской области

Враг усилил обстрелы региона. В частности, вчера, 15 июля, россияне били по Новослободской общине из ствольной артиллерии, было 6 прилетов.

Сегодня в 6 утра было 12 прилетов из миномета по Зноб-Новгородской общине.

Около 8 утра было не менее 12 прилетов из ствольной артиллерии в Белопольской общине. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки мирных жителей. Есть раненый скот, убитые домашние животные.

В половине 9 начался минометный обстрел Эсманской общины. Также враг выпустил 4 ракеты из самолета. Есть существенные разрушения. Подробности будут обнародованы впоследствии, но известно, что разрушена школа и сельхозпредприятие.

Последствия последних обстрелов Сумской области: фото Дмитрий Живицкий

К теме: главное по возведению Генштаба 16 июля: смотрите видео