Жители Белгорода жалуются на громкие "хлопки": над русским городом – тучи дыма

3 июля 2022 , 03:24
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В русском Белгороде раздались громкие "хлопки". После них над городом скопились тучи дыма.

От "хлопков" испугались местные россияне. Испуганные жители города снимали видео и передавали их в РосСМИ. 

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В российском Белгороде снова "хлопки"

Жители Белгорода сообщили о громких звуках взрывов в городе. Также россияне на видео сняли, как у них в городе сразу из окна "хлопок". Местные жители сообщили, что взрывов было несколько. 

Взрывы раздавались в Курске

Кроме Белгородщины, взрывается также Курск. Но здесь, похоже, действительно работало ПВО,
– говорится в сообщении. 

Также есть сообщения о взрывах на аэродроме в Мелитополе. 

В сети показали взрывы в Курске: видео

В Белгороде раздались взрывы: смотрите видео

 

Момент взрыва в Белгороде: видео

 

У россиян ночью против 3 июля был очень громкий "хлопок": видео

 

Еще одни "хлопки" в городе: видео

 

Официально Россия пока не объяснила свои "хлопки" из-за жалующихся россиян. 

Однако следует вспомнить, что Россия именно из Белгорода отправляет усиление в Украину своим оккупационным войскам. Именно из этого города российские оккупанты каждый раз бьют по Харькову. 

Коротко о "хлопках" в Белгороде

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Автор: Діана Квасневська