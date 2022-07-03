Жители Белгорода жалуются на громкие "хлопки": над русским городом – тучи дыма

В русском Белгороде раздались громкие "хлопки". После них над городом скопились тучи дыма.

От "хлопков" испугались местные россияне. Испуганные жители города снимали видео и передавали их в РосСМИ.

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В российском Белгороде снова "хлопки"

Жители Белгорода сообщили о громких звуках взрывов в городе. Также россияне на видео сняли, как у них в городе сразу из окна "хлопок". Местные жители сообщили, что взрывов было несколько.

Взрывы раздавались в Курске

Кроме Белгородщины, взрывается также Курск. Но здесь, похоже, действительно работало ПВО,

– говорится в сообщении.

Также есть сообщения о взрывах на аэродроме в Мелитополе.

В сети показали взрывы в Курске: видео

В Белгороде раздались взрывы: смотрите видео

Момент взрыва в Белгороде: видео

У россиян ночью против 3 июля был очень громкий "хлопок": видео

Еще одни "хлопки" в городе: видео

Официально Россия пока не объяснила свои "хлопки" из-за жалующихся россиян.

Однако следует вспомнить, что Россия именно из Белгорода отправляет усиление в Украину своим оккупационным войскам. Именно из этого города российские оккупанты каждый раз бьют по Харькову.

Коротко о "хлопках" в Белгороде

Последние "хлопки" в Белгороде россияне слышали еще 18 июня. Тогда они видели в небе вспышки. Следует заметить, что после этих звуков дальше "прилеты" по Харькову. Ведь именно из этого города Россия запускает ракеты.

7 июня в Белгородской области горел склад с запасами для реактивных систем залпового огня. Россия говорила о халатности.

"Хлопок" у россиян в Белгороде звучал также 17 и 18 июня. Тогда было известно, что оккупанты традиционно обвиняли в атаках Украину.

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