Жители Днепропетровщины массово записываются в ряды ВСУ
5 марта 2022 , 16:54Читати новину українською
Источник:Днепропетровская ОГА
В Днепропетровской области люди массово записываются в ряды Вооруженных сил.
За несколько дней пополнить украинское войско решили более 20 тысяч жителей региона.
Кстати В ВСУ рассказали о планах врага по направлениям Днепра и Запорожья
На Донецком направлении враг хочет продолжить наступление в направлениях Днепра и Запорожья. Оккупанты планируют использовать до семи батальонно-тактических групп.
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