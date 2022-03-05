Жители Днепропетровщины массово записываются в ряды ВСУ

В Днепропетровской области люди массово записываются в ряды Вооруженных сил.

За несколько дней пополнить украинское войско решили более 20 тысяч жителей региона.

Кстати В ВСУ рассказали о планах врага по направлениям Днепра и Запорожья

На Донецком направлении враг хочет продолжить наступление в направлениях Днепра и Запорожья. Оккупанты планируют использовать до семи батальонно-тактических групп.

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