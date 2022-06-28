Жители Харькова сообщают о серии взрывов
Источник:Суспильне Харьков
Вечером 28 июня, по свидетельству местных жителей, в Харькове раздалась серия взрывов. Сразу после этого в районе была объявлена воздушная тревога.
Спустя 7 минут воздушную тревогу объявили уже по всей Харьковской области. В областном центре существует угроза артиллерийских обстрелов.
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Немедленно спуститесь в укрытие и не выходите, пока не услышите сирены, которые будут извещать об отбое воздушной тревоги. Сейчас находиться на улице крайне опасно.
Заметим, неизвестно, что произошло в Харькове. Областная военная администрация сообщит всю информацию впоследствии.
Последствия предварительного обстрела Харькова
В результате циничных обстрелов Харькова 27 июня погибли 9 человек. Еще 29 мирных жителей получили ранения. Среди них 5 детей. Заметим, россияне бьют по городу кассетными боеприпасами и ракетами.
Ракетные удары по Украине 28 июня
Уже 5 дней россияне ежедневно и массово атакуют Украину ракетами. Под удар попадают гражданские объекты. Сегодня вражеские войска выпустили ракеты по Одесской области. Одну из них удалось сбить силам противовоздушной обороны. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Также оккупанты атаковали Днепр. Смертоносный снаряд попал в станцию техобслуживания, возле которой не расположены никакие военные объекты. На месте происшествия работают спасатели, ведь под завалами могут быть люди. Заметим, всего по области россияне выпустили 6 ракет, 3 из них сбили ПВО. Разрушения испытали железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.
Больше о последствиях ударов по Харькову смотрите в видео: