Жители Казахстана собирают гуманитарную помощь украинцам
2 марта 2022 , 15:37Читати новину українською
Источник:NEXTA Live
Неравнодушные люди из Нур-Султана (Астана) объединились, чтобы собрать гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших от войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале NEXTA Live. Несколько десятков человек согласились помочь украинцам.
Интересно На Житомирщину прибыл гуманитарный груз из Польши и Норвегии
Неравнодушные собрали коробки с товарами первой необходимости: едой, средствами гигиены, питьевой водой и тому подобное. Когда именно поступит помощь – пока неизвестно.
Как сопротивляться оккупантам / инфографика 24 канала
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!