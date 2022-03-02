Жители Казахстана собирают гуманитарную помощь украинцам

Неравнодушные люди из Нур-Султана (Астана) объединились, чтобы собрать гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших от войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале NEXTA Live. Несколько десятков человек согласились помочь украинцам.

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Неравнодушные собрали коробки с товарами первой необходимости: едой, средствами гигиены, питьевой водой и тому подобное. Когда именно поступит помощь – пока неизвестно.

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