Причина массового возвращения в Киев проста – освобождение области от оккупантов. Так что в столицу уже выстроилась очередь из желающих заехать в город.

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Киевляне скучают по родным домам

Известно, что километровые пробки на границе Киевской области образовались перед оглашением полного вывода войск России. Следовательно, жители решили вернуться в свои дома еще до того, как местные власти отметили, что делать это небезопасно.

Кто-то возвращается, потому что очень скучает по родному дому.

А есть те, кто въезжает в Киев, ведь в нем стало тише, а значит – пора работать.

Есть горожане, которые едут в столицу, чтобы начать ее восстанавливать, а есть те, кто хочет увидеть родных, а также домашних питомцев.

Также известно, что через Киев проезжает множество грузовиков. Они транзитом провозят продукты и другие товары.

Отметим, каждый автомобиль на въезде осматривают. Этим занимаются либо правоохранители, либо военные, либо представители терробороны.

Напомним, что накануне Виталий Кличко попросил киевлян не возвращаться в город. Он отметил, что сейчас это делать опасно.

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