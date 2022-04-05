Причина масового повернення до Києва проста – звільнення області від окупантів. Тож до столиці уже вишикувалася черга з охочих заїхати до міста.

Читайте також Виключати другу хвилю наступу на Київ не можна, – комбат батальйону ТрО

Кияни сумують за рідними домівками

Відомо, що кілометрові затори на межі Київської області утворилися перед оголошенням повного виведення військ Росії. Відтак, мешканці вирішили повернутися до своїх осель ще до того як місцева влада наголосила на тому, що робити це небезпечно.

Хтось повертається, бо дуже сумує за рідною оселею.

А є ті, хто в'їжджає до Києва, адже в ньому стало тихіше, а отже – пора працювати.

Є містяни, які їдуть до столиці, щоб почати її відбудовувати, а є ті, хто хоче побачити рідних, а також домашніх улюбленців.

Також відомо, що через Київ проїжджає безліч вантажівок. Вони транзитом провозять продукти й інші товари.

Зазначимо, що кожен автомобіль на в'їзді оглядають. Цим займаються або правоохоронці, або військові, або представники тероборони.

Нагадаємо, що напередодні Віталій Кличко попросив киян не вертатися до міста. Він наголосив на тому, що зараз це робити небезпечно.

До теми – Окупанти, які чинили злочини у Бучі, повернуться до України – дивіться відео: