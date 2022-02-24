Жители Киева покидают город из-за обстрелов: первые фото

Среди ночи 24 февраля российские войска атаковали сразу несколько украинских городов, в том числе Киев. В сети появились видео, как жители столицы из-за взрывов покидают город.

По данным 24 канала, первые мощные взрывы прогремели в Киеве около 5.10 утра. Очевидцы зафиксировали их в районе Подола, а также на Арсенальной, Позняках, Дарницкой и на Печерске. Советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Россия ведет ракетные обстрелы по военным объектам столицы, а также Харькову и Днепру.

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Чтобы обезопасить себя, жители Киева пытаются спешно покинуть город. В сети публикуют фото и видео пробок, образовавшихся на улицах столицы. Сообщается также об очередях на заправках.

Киевляне покидают город / Источник Ирина Вихрущ, 24 канал

Судя по фото и видео, киевляне пытаются уехать в сторону Львова. Власти же рекомендуют людям не паниковать и оставаться дома, ожидая дальнейших указаний. При этом жителям столицы советуют держать наготове "тревожные чемоданы", чтобы иметь возможность при необходимости оперативно добраться до укрытия. Напомним, что таковым в частности является метро.

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