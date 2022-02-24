За даними 24 каналу, перші потужні вибухи пролунали в Києві близько 5.10 ранку. Очевидці зафіксували їх у районі Подолу, а також на Арсенальній, Позняках, Дарницькій та на Печерську. Радник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Росія веде ракетні обстріли по військових об'єктах столиці, а також Харкова та Дніпра.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Щоб убезпечити себе, мешканці Києва намагаються поспіхом покинути місто. У мережі публікують фото та відео заторів, які утворилися на вулицях столиці. Повідомляють також про черги на заправках.

Кияни покидають місто / Джерело: Ірина Вихрущ, 24 канал

Судячи із фото та відео, кияни намагаються виїхати в бік Львова. Натомість влада рекомендує людям не панікувати та залишатися вдома, чекаючи подальших вказівок. При цьому жителям столиці радять тримати напоготові "тривожні валізки", щоб мати змогу за потреби оперативно дістатися до укриття. Нагадаємо, що таким зокрема є метро.

Люди масово виїжджають з Києва: дивіться відео