Жители Киевщины смогут вернуться домой до конца мая, – Киевская ОВА

Несмотря на то, что города в Киевской области освободили от российских захватчиков, власти области не рекомендуют жителям возвращаться домой.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, передает 24 канал.

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Мы не рекомендуем возвращаться людям в деоккупированные районы. В первую очередь это минная опасность, опасность, оставленная оккупантами, неразорвавшиеся боеприпасы, минные ловушки,

– сказал он.

Павлюк отметил, что разминировать территорию помогают другие области. Сейчас к работам в Киевской области привлечены 19 расчетов саперов.

Когда можно будет возвращаться

Глава области предположил, что электроснабжение удастся возобновить до 31 мая, а газоснабжение сегодня отсутствует в 85 населенных пунктах.

Павлюк также сказал, что на восстановление основного моста может потребоваться четыре месяца, сейчас устанавливают временные переправы, но их пропускная возможность ограничена. Поэтому жителям не следует торопиться с возвращением.

Предварительно в области планируется две очереди работ. Вторая, вероятно, завершится в конце мая.

В конце апреля мы сориентируем на возможность возвращения в те или иные пункты. Но конец мая – это более или менее реальная дата, когда люди могут безопасно возвращаться в районы,

– сказал Павлюк.

По его словам, наиболее заминированными остаются Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Бучанский район и юго-запад Иванковского района.

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