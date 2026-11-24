На временно оккупированной Кинбурнской косе около сотни человек оказались в условиях гуманитарной катастрофы. Из-за отсутствия продуктов, медикаментов и возможности безопасно уехать местные жители могут не пережить зиму.

Силы обороны Украины изучают возможность проведения гуманитарной миссии, чтобы доставить людям необходимую помощь. Об этом сообщил командир оперативно-тактической группировки "Одесса" полковник Денис Носиков 24 Каналу.

Какова ситуация на Кинбурнской косе?

В селах Покровское, Васильевка и Геройское остаются около ста человек, большинство из них – пожилого возраста. По свидетельствам тех, кому удалось выбраться из зоны оккупации, местные жители фактически остались без средств к существованию.

У людей не хватает еды и медикаментов. Скот, которого больше нечем было кормить, пришлось забить, а одичавших лошадей, которые раньше образовывали табуны, застрелили российские оккупанты.

Ситуацию осложняет географическое положение косы: села окружены водой, а побережье плотно заминировано. Дорогу, ведущую на материковую часть Украины, местные жители называют "дорогой смерти", ведь при попытках выехать люди подрываются на минах.

На Кинбурнской косе назревает гуманитарная катастрофа: смотрите видео

По словам тех, кому удалось спастись, положение на Кинбурнской косе даже хуже, чем в Олешках. Российские военные препятствуют эвакуации и лишают гражданских лиц возможности получать или покупать продукты и лекарства. Таким образом, люди фактически оказались в заложниках у оккупантов.

На оккупированной Кинбурнской косе около 100 человек оказались в ловушке: смотрите видео

Командир оперативно-тактической группировки "Одесса" полковник Денис Носиков сообщил, что Силы обороны изучают вопрос проведения гуманитарной миссии на Кинбурнскую косу. Ее цель – обеспечить жителей временно оккупированной территории продуктами питания и медикаментами.

Без гуманитарной помощи и освещения ситуации люди могут не пережить холодный сезон. Особенно уязвимы пожилые и маломобильные жители, которые не имеют возможности самостоятельно покинуть опасную территорию.

Напомним, после гуманитарной операции в Олешках Украина готовит эвакуацию жителей еще 15 населенных пунктов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

В Херсонской области планируется эвакуировать людей из Раденского, Костогрызового, Голой Пристани, Старой и Новой Збуревки, Гладковки, Больших Копанов, Кардашинки и Великой Кардашинки. В Запорожской области в перечень вошли Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

Обновленный список передали украинскому омбудсмену и американской стороне. В то же время перечень населенных пунктов не является окончательным – его могут расширить после уточнения информации о количестве людей, остающихся в зоне оккупации, и их состоянии.