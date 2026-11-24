Сили оборони України вивчають можливість проведення гуманітарної місії, щоб доправити людям необхідну допомогу. Про це повідомив командир оперативно-тактичного угруповання "Одеса" полковник Денис Носіков 24 Каналу.

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Яка ситуація на Кінбурнській косі?

У селах Покровське, Василівка та Геройське залишаються близько ста людей, більшість із них – літнього віку. За свідченнями тих, кому вдалося вибратися з окупації, місцеві жителі фактично залишилися без засобів до існування.

Люди не мають достатньо їжі та медикаментів. Худобу, яку більше не було чим годувати, довелося зарізати, а здичавілих коней, які раніше утворювали табуни, застрелили російські окупанти.

Ситуацію ускладнює географічне розташування коси: села оточені водою, а узбережжя щільно заміноване. Дорогу, яка веде на материкову частину України, місцеві називають "дорогою смерті", адже під час спроб виїхати люди підриваються на мінах.

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За словами тих, кому вдалося врятуватися, становище на Кінбурнській косі навіть гірше, ніж в Олешках. Російські військові перешкоджають евакуації та позбавляють цивільних можливості отримувати або купувати продукти й ліки. Таким чином, люди фактично опинилися в заручниках окупантів.

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Командир оперативно-тактичного угруповання "Одеса" полковник Денис Носіков повідомив, що Сили оборони вивчають питання проведення гуманітарної місії на Кінбурнську косу. Її мета – забезпечити жителів тимчасово окупованої території продуктами харчування та медикаментами.

Без гуманітарної допомоги та розголосу ситуації люди можуть не пережити холодний сезон. Особливо вразливими є літні та маломобільні мешканці, які не мають можливості самостійно залишити небезпечну територію.

Нагадаємо, після гуманітарної операції в Олешках Україна готує евакуацію жителів ще 15 населених пунктів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

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На Херсонщині людей планують евакуювати з Раденська, Костогризового, Голої Пристані, Старої та Нової Збур'ївки, Гладківки, Великих Копанів, Кардашинки та Великої Кардашинки. У Запорізькій області до переліку увійшли Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця та Василівка.

Оновлений список передали українському омбудсману та американській стороні. Водночас перелік населених пунктів не остаточний – його можуть розширити після уточнення інформації про кількість людей, які залишаються в окупації, та їхній стан.