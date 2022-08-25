Жители Кривого Рога и Днепра слышали взрывы: в регионе – тревога

В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также звуки взрывов слышали жители Днепра.

Соответствующую информацию распространили ориентировочно в 02:16 25 августа. Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается с 02:08 25 августа.

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В двух украинских городах снова взрывы

О взрывах в Кривом Роге сообщили в телеграмм-канале "Ящик Пандоры".

Что касается Днепра, то там взрывы были слышны буквально через четыре минуты после объявления сигнала воздушной тревоги.

В пригороде Днепра был слышен взрыв,

– говорится в сообщении "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

По состоянию на 02:36 25 августа местные власти деталей атак по региону не сообщали.

Кратко об обстреле Днепропетровщины в День Независимости

Ориентировочно в 15 часов 24 августа российская ракета уничтожила частный жилой дом в поселке городского типа Чаплино в Синельниковском районе Днепропетровской области.

В это время в доме были люди. Двоих детей и женщину эвакуировали живыми.

Впоследствии спасатели под завалами дома обнаружили третьего ребенка. 11-летний мальчик погиб на месте.

Вечером российские оккупанты снова ударили по Чаплиному. На этот раз попали в железнодорожную станцию. На месте загорелись 4 вагона.

К сожалению, вечером 24 августа количество погибших возросло с 15 до 22. Предварительно Владимир Зеленский также сообщал о 50 раненых. Однако количество пострадавших может увеличиваться, ведь поисково-спасательные работы на железнодорожной станции будут продолжать.

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