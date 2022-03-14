Жители Купянска на Харьковщине заметили вражескую колонну в городе

В Купянске заметили технику оккупантов. Об этом сообщили местные жители.

Российская техника была замечена в городе 14 марта. Это около 40 единиц спецтехники и 5 САУ.

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Жители Купянска сообщают о колонне российской техники – около 40 единиц техники (грузовики, топливозаправщики, БТР), около 5 САУ (самоходных артиллерийских установок), – говорится в сообщении.

Оккупанты проехали центр Купянска мимо автостанции. Жители предполагают, что они могли ехать в сторону Изюма или Харькова.

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