Жители Купянска на Харьковщине заметили вражескую колонну в городе
14 марта 2022 , 12:13Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Купянске заметили технику оккупантов. Об этом сообщили местные жители.
Российская техника была замечена в городе 14 марта. Это около 40 единиц спецтехники и 5 САУ.
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Жители Купянска сообщают о колонне российской техники – около 40 единиц техники (грузовики, топливозаправщики, БТР), около 5 САУ (самоходных артиллерийских установок), – говорится в сообщении.
Оккупанты проехали центр Купянска мимо автостанции. Жители предполагают, что они могли ехать в сторону Изюма или Харькова.
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