Украина получила гарантии безопасности от оккупантов для тушения пожаров в Луганской области. Об этом договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Впрочем спасатели были вынуждены привлечь авиацию еще раньше. Сейчас в ГСЧС говорят, что локализовали все очаги возгорания. Однако десятки людей уже никогда не смогут вернуться в свои дома.

О причинах масштабных лесных пожаров на Луганщине, и какие последствия нанесло пламя – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Жители Смолянинова, на Луганщине, приходят в себя от пережитого. Во вторник, 7 июля, их село вспыхнуло огнем.

"Сначала сильный рев. Затем дикий ветер. Темнота такая. И потом еще лес не горит, а огороды уже горят. Один, второй, третий. Включаю мотор, и выключается свет", – вспомнила местная жительница Наталья.

Наталья из дома успела забрать только документы. Дом с имуществом сгорели дотла. Как и где жить дальше – женщина не знает.



Огонь уничтожил имущество местных жителей / Скриншот из видео

Когда вспыхнул пожар, Елена была на работе. Вернувшись домой – ужаснулась. Потому что выгорело пол дома

Вчера были и истерика, и слезы. А потом думаю, слава Богу, хоть люди живы,

– рассказала жительница Смолянинова Елена.

Огонь охватил значительную часть Новоайдарского района. Пламя уничтожило 23 жилых дома, а также 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". В целом огонь уничтожил около 5 тысяч гектаров земли. По данным полиции погибли 5 жителей Смолянинова. Еще 14 госпитализировали с ожогами разной степени.

Житель Смолянинова Сергей отметил, что о приближении пожара местные говорили несколько дней. Огонь, который разгорелся более чем за 3 десятка километров, к их селу постепенно двигался еще с 6 июля.

"Мы звонили в пожарную. А они говорят, что вы "кипиш" поднимаете, лес только горит. Вот. Секунда дела. Успел только вывезти детей и вернуться назад", – отметил мужчина.



Спасатели ликвидируют пожары на Луганщине / Фото ГСЧС

Из опасной зоны спасатели эвакуировали 30 местных жителей, из них 13 детей. Еще 30 отселили. Сейчас пострадавшим предоставляют продукты и средства гигиены, которые собрали неравнодушные.

Люди привозили из города крупы, масло, хлеб, туалетную бумагу, сахар, чай. Кто что мог. Всего много приносили,

– сообщила волонтер Елена.

В то же время руководство государства пообещало по 300 тысяч гривен каждой семье, которая потеряла дом из-за пожара. Отдельно Кабмин должен выделить по 20 тысяч гривен пострадавшим "для поддержки в этой ситуации". И компенсации семьям погибших.

Правоохранители сейчас рассматривают 3 версии возгорания:

влияние аномально высокой температуры;

неосторожное обращение с огнем;

умышленный поджог.

Что известно о лесных пожарах на Луганщине