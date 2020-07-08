Были и истерика, и слезы: местные жители оправляются от пожаров на Луганщине – фото, видео
Украина получила гарантии безопасности от оккупантов для тушения пожаров в Луганской области. Об этом договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Впрочем спасатели были вынуждены привлечь авиацию еще раньше. Сейчас в ГСЧС говорят, что локализовали все очаги возгорания. Однако десятки людей уже никогда не смогут вернуться в свои дома.
О причинах масштабных лесных пожаров на Луганщине, и какие последствия нанесло пламя – читайте в материале журналистов 24 канала.
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Жители Смолянинова, на Луганщине, приходят в себя от пережитого. Во вторник, 7 июля, их село вспыхнуло огнем.
"Сначала сильный рев. Затем дикий ветер. Темнота такая. И потом еще лес не горит, а огороды уже горят. Один, второй, третий. Включаю мотор, и выключается свет", – вспомнила местная жительница Наталья.
Наталья из дома успела забрать только документы. Дом с имуществом сгорели дотла. Как и где жить дальше – женщина не знает.
Огонь уничтожил имущество местных жителей / Скриншот из видео
Когда вспыхнул пожар, Елена была на работе. Вернувшись домой – ужаснулась. Потому что выгорело пол дома
Вчера были и истерика, и слезы. А потом думаю, слава Богу, хоть люди живы,
– рассказала жительница Смолянинова Елена.
Огонь охватил значительную часть Новоайдарского района. Пламя уничтожило 23 жилых дома, а также 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". В целом огонь уничтожил около 5 тысяч гектаров земли. По данным полиции погибли 5 жителей Смолянинова. Еще 14 госпитализировали с ожогами разной степени.
Житель Смолянинова Сергей отметил, что о приближении пожара местные говорили несколько дней. Огонь, который разгорелся более чем за 3 десятка километров, к их селу постепенно двигался еще с 6 июля.
"Мы звонили в пожарную. А они говорят, что вы "кипиш" поднимаете, лес только горит. Вот. Секунда дела. Успел только вывезти детей и вернуться назад", – отметил мужчина.
Спасатели ликвидируют пожары на Луганщине / Фото ГСЧС
Из опасной зоны спасатели эвакуировали 30 местных жителей, из них 13 детей. Еще 30 отселили. Сейчас пострадавшим предоставляют продукты и средства гигиены, которые собрали неравнодушные.
Люди привозили из города крупы, масло, хлеб, туалетную бумагу, сахар, чай. Кто что мог. Всего много приносили,
– сообщила волонтер Елена.
В то же время руководство государства пообещало по 300 тысяч гривен каждой семье, которая потеряла дом из-за пожара. Отдельно Кабмин должен выделить по 20 тысяч гривен пострадавшим "для поддержки в этой ситуации". И компенсации семьям погибших.
Правоохранители сейчас рассматривают 3 версии возгорания:
- влияние аномально высокой температуры;
- неосторожное обращение с огнем;
- умышленный поджог.
Что известно о лесных пожарах на Луганщине
- Пожар вспыхнул 6 июля. На следующий день он усилился, подходя к населенным пунктам, в частности к Северодонецку. В соседних поселках уничтожены десятки домов.
- По состоянию на 8 июля сгорело более 5 тысяч гектаров леса. К тушению пожара привлекли более 1200 спасателей и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ.
- Огонь привел к смерти пяти человек. В больницах находятся 32 местных жителя.
- На место чрезвычайной ситуации уже ездили Владимир Зеленский, министр МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов.