Україна отримала гарантії безпеки від окупантів для гасіння пожеж в Луганській області. Про це домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Утім рятувальники були вимушені залучити авіацію ще раніше. Наразі в ДСНС кажуть, що локалізували усі осередки займання. Однак десятки людей вже ніколи не зможуть повернутися у свої будинки.

Про причини масштабних лісових пожеж на Луганщині, та яких наслідків завдало полум'я – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Жителі Смолянинового, що на Луганщині, оговтуються від пережитого. У вівторок, 7 липня, їхнє село спалахнуло вогнем.

"Спочатку сильний рев. Потім дикий вітер. Темрява така. І потім ще ліс не горить, а городи вже горять. Один, другий, третій. Вмикаю мотор і вимикається світло", – пригадала місцева мешканка Наталя.

Наталя з дому встигла забрати лише документи. Будинок з майном згоріли вщент. Як і де жити далі жінка – не знає.



Вогонь знищив майно місцевих мешканців / Скриншот з відео

Коли спалахнула пожежа Олена була на роботі. Повернувшись додому – жахнулася, адже вигоріло пів будинку.

Вчора були і істерика, і сльози. А потім думаю, слава Богу, хоч люди живі,

– розповіла жителька Смолянинового Олена.

Вогонь охопив значну частину Новоайдарського району. Полум'я знищило 23 житлові будинки, а також 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро". Загалом вогонь знищив близько 5 тисяч гектарів землі. За даними поліції загинули 5 жителів Смолянинового. Ще 14 шпиталізували з опіками різного ступеню.

Житель Смолянинового Сергій зазначив, що про наближення пожежі місцеві говорили кілька днів. Вогонь, який розгорівся за понад 3 десятки кілометрів, до їхнього села поступово рухався ще з 6 липня.

"Ми телефонували у пожежну. А вони кажуть, що ви "кіпіш" піднімаєте, ліс тільки горить. Ось. Секунда справи. Встиг тільки вивезти дітей і повернутися назад", – відзначив чоловік.



Рятувальники ліквідовують пожежі на Луганщині / Фото ДСНС

З небезпечної зони рятувальники евакуювали 30 місцевих жителів, з них 13 дітей. Ще 30 відселили. Наразі постраждалим надають продукти та засоби гігієни, які зібрали небайдужі.

Люди привозили з міста крупи, олію, хліб, туалетний папір, цукор, чай. Хто що міг. Всього багато приносили,

– повідомила волонтерка Олена.

Водночас керівництво держави пообіцяло по 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім через пожежі. Окремо Кабмін має виділити по 20 тисяч гривень постраждалим "для підтримки в цій ситуації". І компенсації родинам загиблих.

Правоохоронці наразі розглядають 3 версії займання:

вплив аномально високої температури;

необережне поводження з вогнем;

умисний підпал.

Що відомо про лісові пожежі на Луганщині