Жители одесского ЖК "Малинки" опасаются, что ДТЭК "отрежет" поставки электричества

После выступления жителей комплекса "Малинки", которые уже несколько лет ждут официального подключения своего дома к сетям, в ДТЭК выступили с заявлениями, что подключение тормозится только по вине застройщика.

На это сразу отреагировала управляющая компания жилищного комплекса, предъявив акт трехсторонней комиссии, доказывающий выполнение всех технических условий со своей стороны и стороны застройщика.

К теме Одессы нашли, как заставить ДТЭК "Одесские электросети" выполнить работы в доме бесплатно

Сейчас жители опасаются, что в ДТЭК просто "отрежут" дом и отрубят все оборудование, чтобы именно их версия осталась единственно верной. Жители дежурят у точки подключения, чтобы не допустить самоуправления со стороны ДТЭК.



Реакция управляющей компании / Фото odessa.online

Напомним, конфликт разразился после того, как в ЖК "Малинки" решили обязать монополиста выполнить подключение бесплатно и вернуть все уплаченные за него раньше деньги. Соответствующий законный путь подтвердил регулятор НКРЭКУ.



Реакция управляющей компании / Фото odessa.online

