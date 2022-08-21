Об этом 21 августа рассказал глава Одесской областной администрации Максим Мерченко. Он отметил, что пиротехники днем взорвали 2 вражеских дрейфующих мины, которые оказались на берегу.
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"В очередной раз подчеркиваю запрет купания и посещения пляжей. Ваша жизнь и здоровье в ваших руках", – подчеркнул Марченко.
Руководитель Одесской ОВА о ситуации в регионе 21 августа: смотрите видео
Другие детали о взрыве
Местные жители услышали взрыв около 18:30.
"Силами подрывной команды группировки разнородных сил Юга Украины уничтожена вторая в течение суток дрейфующая якорная мина", – написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Заминированное море
российские убийцы запускают дрейфующие мины в Черное море, чтобы помешать экспорту. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям считают, что на разминирование уйдут десятилетия.
Поэтому украинцам также запретили купаться в море. Кроме этого, побережье заминировали украинские военные из-за опасности высадки вражеского десанта.
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Что происходит на Одесщине: последние новости
- В Одессе 17 августа бушевало ненастье: падали дождь и град.
- россияне в ночь на 17 августа ударили ракетами по Заливу Одесской области. В результате загорелся ряд зданий. В частности, оккупанты уничтожили 7 зданий базы отдыха и повредили 15 домов дачного типа. Известно о 4 пострадавших.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 августа приехал в Одессу. Он посетил порт, чтобы проинспектировать отправку украинского продовольствия.