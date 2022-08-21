Про це 21 серпня розповів очільник Одеської обласної адміністрації Максим Мерченко. Він зазначив, що піротехніки вдень підірвали 2 ворожі дрейфуючі міни, які опинились на березі.

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"Вкотре наголошую про заборону купання та відвідування пляжів. Ваше життя та здоров'я у ваших руках", – наголосив Марченко.

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Інші деталі про вибух

Місцеві мешканці почули вибух приблизно о 18:30.

"Силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну", – написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Заміноване море

російські вбивці запускають дрейфуючі міни у Чорне море, щоб завадити експорту. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій вважають, що на розмінування підуть десятиліття.

Через це українцям також заборонили купатися в морі. Крім цього, узбережжя замінували українські військові через небезпеку висадки ворожого десанту.

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