Про це 21 серпня розповів очільник Одеської обласної адміністрації Максим Мерченко. Він зазначив, що піротехніки вдень підірвали 2 ворожі дрейфуючі міни, які опинились на березі.
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"Вкотре наголошую про заборону купання та відвідування пляжів. Ваше життя та здоров'я у ваших руках", – наголосив Марченко.
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Інші деталі про вибух
Місцеві мешканці почули вибух приблизно о 18:30.
"Силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну", – написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Заміноване море
російські вбивці запускають дрейфуючі міни у Чорне море, щоб завадити експорту. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій вважають, що на розмінування підуть десятиліття.
Через це українцям також заборонили купатися в морі. Крім цього, узбережжя замінували українські військові через небезпеку висадки ворожого десанту.
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Що відбувається на Одещині: останні новини
- В Одесі 17 серпня вирувала негода. Падав дощ та град, а вулиці.
- росіяни у ніч на 17 серпня вдарили ракетами по Затоці Одеської області. Внаслідок цього загорілася низка будівель. Зокрема, окупанти знищили 7 будівель бази відпочинку та пошкодили 15 будинків дачного типу. Відомо про 4 постраждалих.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 19 серпня приїхав до Одеси. Він відвідав порт, щоб проінспектувати відправлення українського продовольства.