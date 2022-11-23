Даже те дончане, которые искренне верили в "величие" недореспублики, начали понимать, что ни местная "власть", ни лично Путин не спасут их от холодокоста, который сама Россия им и создала. Никаких шансов хоть как-то адекватно перезимовать в Донецке у людей нет.

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То же касается и других оккупированных городов, которые зависят от поставки воды по каналу Северский Донец – Донбасс. Особенно – недавно захваченных россиянами населенных пунктов, которые были полностью разрушены вместе с инфраструктурой.

Донецк станет городом без канализации и водоснабжения

Как показывает практика, темпы выезда жителей так называемой ДНР в сторону России растут с каждым днем. Те, кто верил в улучшение после аннексии территорий, начали осознавать, что государство не будет делать ничего, чтобы запустить систему отопления в квазиобразовании. То же касается водоснабжения.

По состоянию на 23 ноября в квартирах дончан температура воздуха опустилась до +16 °C. При этом дальше будет становиться хуже, потому что существенных и затяжных морозов еще не было.

Во временно захваченных после 24 февраля населенных пунктах ситуация намного хуже. В отличие от того же Донецка, например, в Мариуполе в домах не осталось почти ни одного уцелевшего окна, а установить оконные стекла для любого утепления жилья местные жители самостоятельно не могут. В квартирах мариупольчан пока не бывает теплее +10 °C.

в домах не осталось почти ни одного уцелевшего окна, а установить оконные стекла для любого утепления жилья местные жители самостоятельно не могут. В квартирах мариупольчан пока не бывает теплее +10 °C. Чтобы хотя бы исправить ситуацию с окнами, российские оккупационные власти должны выделить миллиарды, которых у них на подобные нужды, конечно, нет. Более того, летом захватчики оценивали стоимость восстановления уничтоженных ими городов и официально признали, что делать там что-то нерентабельно. В Кремле хотели организовать вывоз людей в тыловые населенные пункты, которые не так пострадали от боевых действий. Впрочем, о какой-то эвакуации на зимний период вообще речь не идет. Москва просто забыла о людях, которых она якобы "освободила".

Поскольку же в "администрациях" пальцем о палец не ударили для того, чтобы местные жители могли перезимовать в "ДНР", в середине ноября, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, с оккупированных территорий начали массово выезжать все, кто имеет хоть какие-то сбережения.

Уже сейчас, до наступления холодов, стало ясно, что после этой зимы Донецк и другие города Донбасса окончательно потеряют всю свою коммунальную инфраструктуру. Наладить поставки воды для всех коммуникаций захватчики физически не могут. И не дают это сделать украинским специалистам. Ведь все станции, которые позволяли бы обеспечить Донбасс водой, расположены в Славянске в разрушенном состоянии. Чтобы начать работу по их восстановлению, россиянам придется приостановить боевые действия, но прекращать обстрелы на передовой они не собираются.

Что касается локальных аварий, то в так называемой "ДНР" не осталось практически ни одного квалифицированного специалиста – все они были принудительно мобилизованы. Поэтому "власти" Донецка уже несколько месяцев подряд пытаются лишь бездумно качать в трубы насосами воздух и остатки воды. Разумеется, этого не хватает ни для водоснабжения, ни для работы котельных.

Поэтому уже в ближайшее время вода, находящаяся в системе, замерзнет. Это приведет к тому, что все линии коммуникаций раз и навсегда станут непригодными для использования. То есть весной Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь и другие города Донбасса вполне могут стать населенными пунктами без канализации, водоснабжения и отопления. Для того чтобы преодолеть последствия этой зимы, нужно будет не просто обеспечить подачу воды в сети, но и полностью их переработать. Какие средства понадобятся для реализации столь масштабного проекта, страшно даже считать. И эти деньги Россия точно не будет выделять, даже если бы они у нее были. Ведь Кремль не собирается ничего восстанавливать на Донбассе, иначе он не доводил бы до того, чтобы ситуация стала настолько критической и неотвратимой.

На Донбассе наступает болезненное похмелье

В общем, если анализировать настроения жителей временно оккупированных территорий на Востоке Украины, можно констатировать, что они несколько изменились. Те, кто еще недавно радовался полномасштабному российскому вторжению, начали окончательно понимать, что их жизнь никак не улучшится под сапогом у оккупантов. Более того, о чем-то догадываться начали даже люди, которые думали, что "Путин их спасет".

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Конечно, в большинстве своем во всех своих проблемах население так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжает обвинять Украину. Однако многие перестали относиться к России как к чему-то сакрально святому. Ведь сплошное социальное дно, которое Кремль принес на Донбасс после 2014 года, начало только углубляться с аннексией, а все надежды на улучшение жизни исчезли навсегда.