Навіть ті донеччани, які щиро вірили у "велич" недореспубліки, почали розуміти, що ані місцева "влада", ані особисто Путін не врятують їх від холодокосту, який сама ж Росія їм і створила. Жодних шансів хоч якось адекватно перезимувати в Донецьку люди не мають.

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Те саме стосується й інших окупованих міст, які залежать від постачання води каналом Сіверський Донець – Донбас. Особливо – нещодавно захоплених росіянами населених пунктів, які були вщент зруйновані разом із інфраструктурою.

Донецьк стане містом без каналізації та водопостачання

Як показує практика, темпи виїзду жителів так званої "ДНР" у бік Росії зростають із кожним днем. Ті, хто вірив у покращення після анексії територій, почали усвідомлювати, що "держава" не робитиме нічого, аби запустити систему опалення у квазіутворенні. Те ж саме стосується водопостачання.

Станом на 23 листопада у квартирах донеччан температура повітря подекуди опустилася до +16°C. При цьому далі ставатиме лише гірше, бо суттєвих та затяжних морозів ще не було.

У тимчасово захоплених після 24 лютого населених пунктах ситуація є набагато гіршою. На відміну від того самого Донецька, наприклад, у Маріуполі у будинках не залишилося майже жодного вцілілого вікна, а встановити шибки для хоч якогось утеплення житла місцеві мешканці самостійно не можуть. У квартирах маріупольчан наразі не буває тепліше за +10°C.

у будинках не залишилося майже жодного вцілілого вікна, а встановити шибки для хоч якогось утеплення житла місцеві мешканці самостійно не можуть. У квартирах маріупольчан наразі не буває тепліше за +10°C. Аби хоча б виправити ситуацію із вікнами, російська окупаційна влада має виділити мільярди, яких у неї на подібні потреби, звісно, немає. Ба більше, влітку загарбники оцінювали вартість відновлення знищених ними міст та офіційно визнали, що робити там бодай щось нерентабельно. Натомість у Кремлі хотіли організувати вивезення людей у тилові населені пункти, що не так постраждали від бойових дій. Втім, наразі про якусь евакуацію на зимовий період взагалі не йдеться. Москва просто забула про людей, яких вона нібито "звільнила".

Оскільки ж в "адміністраціях" пальцем об палець не вдарили для того, аби місцеві жителі могли перезимувати у "ДНР". Всередині листопада, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, з окупованих територій почали масово виїжджати всі, хто має хоча б якісь заощадження.

Вже зараз, до настання холодів, стало остаточно зрозуміло, що після цієї зими Донецьк та інші міста Донбасу остаточно втратять всю свою комунальну інфраструктуру. Налагодити постачання води до всіх комунікацій загарбники фізично не можуть. І не дають це зробити українським спеціалістам. Адже всі розташовані у Слов'янську станції, які дозволяли б забезпечити Донеччину водою, у зруйнованому стані. Аби почати роботу з їх відновлення, росіянам доведеться призупинити бойові дії, але припиняти обстріли на передовій вони не збираються.

Що ж стосується локальних аварій, то у так званій "ДНР" не залишилося практично жодного кваліфікованого спеціаліста – всі вони були примусово мобілізовані. То ж "влада" Донецька вже кілька місяців поспіль намагається лише бездумно качати у труби насосами повітря та залишки води. Зрозуміло, що цього не вистачає ані для водопостачання, ані для роботи котельних.

Тому вже найближчим часом та вода, що перебуває у системі, замерзне. І це призведе до того, що всі лінії комунікацій раз і назавжди стануть непридатними для використання. Тобто навесні Донецьк, Макіївка, Горлівка, Маріуполь та інші міста Донеччини цілком можуть стати населеними пунктами без каналізації, водопостачання та опалення. Для того, аби подолати наслідки цієї зими, треба буде не просто забезпечити подачу води до мереж, але й повністю їх переробити. Які кошти знадобляться для реалізації настільки масштабного проєкту, страшно навіть рахувати. І ці гроші Росія точно не виділятиме, навіть якби вони у неї були. Адже Кремль не збирається нічого відновлювати на Донбасі, інакше б він не доводив до того, щоб ситуація стала настільки критичною та невідворотною.

На Донбасі настає болюче похмілля

Загалом, якщо аналізувати настрої жителів тимчасово окупованих територій на Сході України, то можна констатувати, що вони дещо змінилися. Ті, хто ще нещодавно радів повномасштабному російському вторгненню, почали остаточно розуміти, що їх життя ніяк не покращиться під п'ятою в окупантів. Ба більше, про дещо здогадуватися почали навіть люди, які думали, що "Путін їх врятує".

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Звісно, що здебільшого в усіх своїх проблемах населення так званих "ДНР" та "ЛНР" продовжує звинувачувати Україну. Однак багато хто перестав ставитися до Росії як до чогось сакрально святого. Адже суцільне соціальне дно, яке Кремль приніс на Донбас після 2014 року, почало лише поглиблюватися із анексією, а всі надії на якесь покращення життя зникли назавжди.