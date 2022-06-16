Жители оккупированной Горловки отказываются воевать за Россию – Генштаб

Жители временно оккупированного Донбасса не хотят быть "пушечным мясом" в рядах российских оккупантов. Некоторые люди отказываются идти воевать.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает 24 канал. Ситуации, где люди просто отказывались уходить воевать, фиксировали во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

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Откровенно говорят, что не хотят воевать

Некоторые люди после того, как их привезли в комендатуру в боевики, принципиально говорили , что не собираются идти воевать. Они подписывали документы об отказе, после чего платили штраф и возвращались домой.

Алексей Громов отмечает, что таким образом обычные люди срывают комплектование воинских частей пророссийских боевиков и непосредственно оккупантов. Неудивительно, что местные жители на временно оккупированных территориях отказываются идти воевать за интересы боевиков.

Как рассказал народный депутат и ветеран АТО Роман Костенко, мобилизованные из ОРДЛО часто комплектуют по остаточному принципу : кто-то получал автомат, некоторые – винтовку Мосина. Большинство таких людей бегали в советских касках и спортивной обуви.

Раньше кафиры бросали группы насильственно мобилизованных людей с временно оккупированных территорий сразу вперед. Со временем они немного изменили тактику, ведь такие формирования сразу разбивали. Теперь мобилизованные усиливают российские подразделения. Но их все равно пугают расстрелом в спину, если они оставят позиции.

Какая ситуация с потерями у украинских военных

Глава украинской переговорной группы с россиянами и народный депутат Давид Арахамия недавно заявил, что ВСУ теряет от 200 до 500 военных каждый день, а раненых – еще больше.

Роман Костенко же утверждает, что, по-видимому, заявление Арахамии неправильно трактовано. Он неоднократно общается с военными из разных участков фронта. По его данным, количество раненых и павших украинских защитников значительно ниже на всех участках фронта – даже на востоке Украины.

Киборг Роман Костенко частично опроверг информацию Арахамии о потерях украинских военных: смотрите видео