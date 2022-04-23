Жители Пскова пожаловались полиции на соседку, которая раскрасила забор в сине-желтый цвет

Россияне настолько ненавидят Украину, что готовы видеть украинскую символику повсюду. В городе Псков жители вызвали полицию из-за женщины, которая раскрасила забор в обычный синий и желтый цвета.

Отмечается, что такую цветовую гамму женщина выбирала для забора под ее домом каждую весну, не вкладывая в это никакого смысла. Об инциденте сообщили в РосСМИ, 24 канал передает детали.

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Забор пришлось перекрасить

Жительницу одного из псковских многоквартирных домов посетила полиция. Соседи пожаловались, что женщина покрасила забор во дворе в сине-желтые цвета. Интересно, что забор всегда выглядел так. 22 апреля женщина снова решила его обновить, однако жителям соседнего дома это не понравилось – они вызвали полицию.

Когда в дом приехали "охранники", представители местной администрации и домоуправления, с женщиной провели "разъяснительную беседу". Ей сообщили, что сине-желтый забор ассоциируется с флагом Украины, а во время так называемой "спецоперации" такие ассоциации "нежелательны". Кстати, забор после этого пришлось перекрасить.

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