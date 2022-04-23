Зазначається, що таку кольорову гаму жінка обирала для паркана під її домом щовесни, не вкладаючи у це жодного сенсу. Про інцидент повідомили у росЗМІ, 24 канал передає деталі.

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Паркан довелось перемалювати

Мешканку одного з псковських багатоквартирних будинків відвідала поліція. Сусіди поскаржились на те, що жінка розмалювала паркан у дворі у синьо-жовті кольори. Цікаво, що паркан завжди мав такий вигляд. 22 квітня жінка вкотре вирішила його оновити, однак мешканцям сусіднього будинку це не сподобалось – вони викликали поліцію.

Коли до будинку приїхали російські правоохоронці, представники місцевої адміністрації та домоуправління, з жінкою провели "роз'яснювальну бесіду". Їй повідомили, що синьо-жовтий паркан асоціюється з прапором України, а під час так званої "спецоперації" такі асоціації "небажані". До слова, паркан після цього довелось перемалювати.

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