Жители Рубежного, которых оккупанты принудительно вывезли в Луганск, устроили там митинг

Жители Рубежного, которых рашисты принудительно вывезли на территорию временно оккупированного Луганска, устроили там митинг. Они вывесили украинский флаг и потребовали своего возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в телеграме. Она призвала мировое сообщество посодействовать возвращению незаконно вывезенных людей обратно на подконтрольную Украине территорию.

Читайте также Гуманитарные коридоры: из Мариуполя, Запорожья и Луганщины эвакуировано более 4 тысяч человек

Митинг принудительно вывезенных оккупантами украинцев в Луганске

Жители Рубежного, которых рашисты фактически депортировали из их родного городка во временно оккупированный Луганск, устроили там митинг. Они вывесили украинский флаг на здании местного общежития пединститута и потребовали вернуть их на подконтрольную Украине территорию.

Люди заявили, что оккупанты уничтожили их дома, а теперь заставляют жить в общежитии и питаться пайками.

Людмила Денисова отметила, что страна-террорист цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

Призываю мировое сообщество принять меры по содействию в возвращении незаконно вывезенных Россией украинцев и открытии безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий,

– написала Денисова.

Кроме того, уполномоченная по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека и экспертную комиссии от ОБСЕ, созданную в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией в Украине.

Обратите внимание – ЕС может заключить с Украиной уникальное соглашение: смотрите видео