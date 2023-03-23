Текст сообщений, полученных людьми, был зашифрован. В ГСЧС заявили, что ничего не рассылали.

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Киберполиция выясняет ситуацию

Сообщения поступали от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Некоторые из них были подписаны так: "Уведомление от Президента" и "Национальное извещение".

В ГСЧС нам в комментарии отметили, что не рассылали такие сообщения, а также уточнили, что обращений из других областей пока не было.

Сообщается, что Киберполиция выясняет ситуацию.

Что известно об уведомлениях от ГСЧС

7 сентября 2022 года ГСЧС начала тестировать новую систему оповещения об опасности из-за российских обстрелов. Процесс тестирования системы информирования от ГСЧС вызвал большой ажиотаж. Украинцы в соцсетях писали, что уведомления изрядно их напугали.

Система работает с помощью операторов мобильной связи с использованием технологий Cell Broadcast.

Cell Broadcast – функция сети GSM, позволяющая мобильному оператору передавать разнообразную информацию, отображаемую на дисплее мобильного телефона. Одно сообщение Cell Broadcast может одновременно добраться до большого количества телефонов. Также уведомления будут поступать со звуком, даже когда он выключен на телефоне.

В ГСЧС заявили, что в условиях войны оповещение является ключевым элементом гражданской защиты. Однако громкоговорители не могут на 100% эффективно информировать население об угрозах.

23 сентября 2022 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование системы оповещения населения. Проект реализуют на безвозмездной основе благодаря совместным усилиям: