Текст сообщений, полученных людьми, был зашифрован. В ГСЧС заявили, что ничего не рассылали.

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Киберполиция выясняет ситуацию

Сообщения поступали от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Некоторые из них были подписаны так: "Уведомление от Президента" и "Национальное извещение".

В ГСЧС нам в комментарии отметили, что не рассылали такие сообщения, а также уточнили, что обращений из других областей пока не было.

Сообщается, что Киберполиция выясняет ситуацию.

Что известно об уведомлениях от ГСЧС

7 сентября 2022 года ГСЧС начала тестировать новую систему оповещения об опасности из-за российских обстрелов. Процесс тестирования системы информирования от ГСЧС вызвал большой ажиотаж. Украинцы в соцсетях писали, что уведомления изрядно их напугали.

Система работает с помощью операторов мобильной связи с использованием технологий Cell Broadcast.

В ГСЧС заявили, что в условиях войны оповещение является ключевым элементом гражданской защиты. Однако громкоговорители не могут на 100% эффективно информировать население об угрозах.

23 сентября 2022 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование системы оповещения населения. Проект реализуют на безвозмездной основе благодаря совместным усилиям:

  • мобильных операторов,
  • Украинской ассоциации операторов связи "Телас",
  • производителей мобильных телефонов и смартфонов,
  • вендоров оборудования мобильной связи,
  • мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов,
  • профильных министерств, служб и партнеров.