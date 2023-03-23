Текст повідомлень, які отримали люди, був зашифрований. У ДСНС заявили, що нічого не розсилали.

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Кіберполіція з'ясовує ситуацію

Повідомлення надходили від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Деякі з них були підписані так: "Сповіщення від Президента" та "Національне сповіщення".

У ДСНС нам у коментарі зазначили, що не розсилали таких повідомлень, а також уточнили, що звернень з інших областей поки що не було.

Повідомляється, що Кіберполіція з'ясовує ситуацію.

Що відомо про сповіщення від ДСНС

7 вересня 2022 року ДСНС почала тестувати нову систему оповіщення про небезпеку через російські обстріли. Процес тестування системи інформування від ДСНС спричинив неабиякий ажіотаж. Українці у соцмережах писали, що сповіщення добряче їх налякали.

Система працює за допомогою операторів мобільного зв'язку з використанням технологій Cell Broadcast.

Cell Broadcast – функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону. Одне повідомлення Cell Broadcast може одночасно дістатись до великої кількості телефонів. Також сповіщення надходитимуть зі звуком навіть тоді, коли він вимкнений на телефоні.

У ДСНС заявили, що в умовах війни оповіщення є ключовим елементом цивільного захисту. Однак гучномовці не можуть на 100% ефективно інформувати населення про загрози.

23 вересня 2022 року Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила тестування системи оповіщення населення. Проєкт реалізують на безоплатній основі – завдяки спільним зусиллям: