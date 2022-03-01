Жители Винницы – немедленно в укрытие: воздушная тревога
1 марта 2022 , 09:52Читати новину українською
Источник:телеграм "Суспільне Вінниця"
В Виннице утром 1 марта зазвучали тревожные сирены. Воздушную тревогу в городе объявили около 9:45.
Этот сигнал означает, что нужно быстро двигаться к ближайшему укрытию. Возьмите с собой самые важные вещи и сохраняйте спокойствие.
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Пребывайте в укрытии, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое тревоги. Об этом гражданам всегда сообщают официальные ресурсы.
Около 5 утра в Виннице также звучали сирены.
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