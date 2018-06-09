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Жители прифронтовых поселков вышли на митинг для восстановления в должности Веселкина

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Всего в километре от террористов 8 июня жители нескольких прифронтовых поселков устроили митинг. Обещают даже перекрыть КПВВ "Майорское", если к ним не прислушиваются.

Возмутило местных жителей решение областных властей снять с должности председателя Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина.

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Митингующие говорят: губернатор Павел Жебривский убирает неугодных, чтобы поставить своих.

У нас на Жованке, когда дорогу засыпало снегом, не Жебривский приехал и дорогу нам чистил. Веселкин заплатил из своего кармана деньги, чтобы наши дети, бабушки и дедушки ходили по чистым дорогам,
– рассказала жительница села Зайцево Екатерина.

Жители окрестных прифронтовых сел говорят, что собрались сами, митинг организовал не Веселкин. Если его не восстановят, обещают перекрывать пункт въезда-выезда. Даже сегодня, во время митинга пункт временно прекратил работу, официально – из-за обстрелов.

Если нас не услышат сегодня, то мы просто вынуждены будем к радикальным мерам – это перекрытие дороги. А если мы выйдем на дорогу, то закроется КПВВ "Майорское",
– заявила жительница села Зайцево Елена.

В Донецком облсовете подтверждают – Веселкина уволили из-за систематического невыполнения обязанностей, в частности, гражданской защиты населения.

Распоряжение председателя ДонОДА, руководителя областной ВЦА об увольнении Владимира Веселкина есть, оно было отправлено ему для ознакомления. Зато Веселкин уверяет, что сейчас находится в отпуске, хотя его письменных заявлений по этому поводу в областную ВЦА не поступало.

Володимир Весьолкін

Уволенный председатель Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин

Владимир Веселкин еще в марте догадывался, что его снимут с должности. После того, как облсовет уволил главу Красногоровской ВЦА – Олега Ливанчука. По его словам, так как демонстрировал схемы провоза контрабанды через контрольный пункт. Однако официально, как и Веселкина: за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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Сам Владимир сказал, что возможно будет судиться, как его уволенный коллега из Красногоровки. Однако, если будет чувствовать поддержку из высоких кабинетов.

В суд идти, не имея понимания, что тебя поддержат, это головой о стену биться – зря тратить время,
– добавил глава военно-гражданской администрации села Зайцево Веселкин.

Большинство местных жителей поддерживают Веселкина, как поддерживали и Ливанчука. И считают, что глава Донецкой областной военно-гражданской администрации на место неудобных руководителей районов пытается поставить лояльных к себе людей. Сам же Жебривский комментариев не дает, ограничился официальной позицией через собственную пресс-службу.

Автор: Роман Пагулич, Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Новости Донецка Пикет
Источник: 24 Канал
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