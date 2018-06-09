Мешканці прифронтових селищ вийшли на мітинг задля відновлення на посаді Весьолкіна

Всього за кілометр від терористів 8 червня жителі кількох прифронтових селищ влаштували мітинг. Обіцяють навіть перекрити КПВВ "Майорське", якщо до них не дослухаються.

Обурило місцевий люд рішення обласної влади зняти з посади голову Зайцівської військово-цивільної адміністрації Володимира Весьолкіна.

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Мітингарі кажуть: губернатор Павло Жебрівський прибирає неугодних, щоб поставити своїх.

У нас на Жованці, коли дорогу засипало снігом, не Жебрівський приїхав і дорогу нам чистив. Весьолкін заплатив зі своєї кишені гроші, щоб наші діти, бабусі і дідусі ходили по чистих дорогах,

– розповіла мешканка села Зайцеве Катерина.

Жителі навколишніх прифронтових сіл кажуть, що зібрались самі, мітинг організував не Вєсьолкін. Якщо ж його не відновлять, обіцяють перекривати пункт в'їзду-виїзду. Навіть сьогодні, під час мітингу пункт тимчасово припинив роботу, офіційно – через обстріли.

Якщо нас не почують сьогодні, то ми просто змушені будемо до радикальних заходів – це перекриття дороги. А якщо ми вийдемо на дорогу, то закриється КПВВ "Майорськ",

– заявила мешканка села Зайцеве Олена.

У Донецькій облраді підтверджують – Весьолкіна звільнили через систематичне невиконання обов'язків, зокрема, щодо цивільного захисту населення.

Розпорядження голови ДонОДА, керівника обласної ВЦА щодо звільнення Володимира Весьолкіна є, воно було надіслано йому для ознайомлення. Натомість Весьолкін запевняє, що зараз перебуває у відпустці, хоча його письмових заяв щодо цього в обласну ВЦА не надходило.



Звільнений голова Зайцівської військово-цивільної адміністрації Володимир Весьолкін

Володимир Весьолкін ще у березні здогадувався, що його знімуть з посади. Після того, як облрада звільнила голову Красногорівської ВЦА – Олега Ліванчука. За його словами, тому що демонстрував схеми провезення контрабанди через контрольний пункт. Проте офіційно, як і Весьолкіна: за неналежне виконання обов'язків.

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Сам Володимир сказав, що можливо буде судитись, як його звільнений колега з Красногорівки. Проте, якщо відчуватиме підтримку з високих кабінетів.

В суд йти, не маючи розуміння, що тебе підтримають, це головою об стіну битись – даремно витрачати час,

– додав голова військово-цивільної адміністрації села Зайцеве Весьолкін.

Більшість місцевих мешканців підтримують Весьолкіна, як підтримували і Ліванчука. І вважають, що очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації на місце незручних керівників районів, намагається поставити лояльних до себе людей. Сам же Жебрівський коментарів не дає, обмежився офіційною позицією через власну прес-службу.