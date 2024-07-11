Жителям дома на Сырце после удара вражеской ракеты оказывается необходимая помощь, – Кличко

Жильцам дома на Сырце, который был поврежден 8 июля российской ракетой, оказывается вся необходимая помощь от города. Выводы о возможности восстановления дома должна сделать созданная специальная комиссия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после осмотра пострадавшего дома, передает сайт КГГА.

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"Отселенным жителям этого и соседнего домов (это около 100 человек) от города предоставляется вся необходимая помощь. Людям, которые обратились, что нуждаются, куда переехать, столичная власть помогла с временным поселением. И сейчас уточняются списки жителей, которые также нуждаются в отселении. Люди обращаются в оперативные штабы, которые работают в районах столицы", – сообщил Виталий Кличко.

Виталий Кличко осмотрел пострадавший дом / Фото КГГА

Он также отметил, что созданная в Киеве специальная комиссия в течение двух недель должна предоставить вывод, подлежит ли здание восстановлению. Ведь в нем полностью уничтожен один подъезд и существенно повреждены другие подъезды.

Начала работать специальная комиссия, созданная городом, которая обследует поврежденный 8 июля российской ракетой жилой дом на Сырце. Сегодня провели совещание на месте. Через 2 недели специалисты должны сделать технические выводы о возможности восстановления дома, где разрушен подъезд и погибли 13 человек, из них – 5 детей. Это самое большое количество убитых Россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны,

– сказал Кличко.

В КГГА сообщили:

оперативный штаб в Соломенском районе работает в специализированной школе №64 по адресу ул. Ушинского, 32;

в Шевченковском районе всю необходимую помощь можно получить в школе №169 по адресу ул. Владимира Сальского, 2;

в Голосеевском районе штаб развернули в школе №186 по ул. Зои Бутенко, 8.

Как сообщалось, в результате массированного вражеского обстрела Киева 8 июля погибли 33 жителя Киева, в том числе 5 детей. Пострадал 121 человек, в том числе 10 детей. Всего повреждения и разрушения получили 129 зданий города различных форм собственности.