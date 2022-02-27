Жителям Киева и области посоветовали закрывать окна из-за пожара на нефтебазе
Источник:Госспецсвязи
Российские оккупанты обстреляли нефтебазу в Василькове. Из-за этого возник пожар, а людям угрожают вредные вещества.
В Госспецсвязи отметили, что дым от пожара на нефтебазе может пойти в любую сторону. Людей просят быть внимательными.
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"Ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна", – написали в ведомстве.
Эвакуации не будет
Информацию о пожаре на нефтебазе подтвердила глава Василькова Наталья Баласинович. Она заверила, что хотя враг стремится разрушить все вокруг, но ему ничего не удастся.
Кроме этого, пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан отметила, что людей из Василькова не будут эвакуировать. Она заверила, что угрозы для людей нет.
Взрыв на нефтебазе: смотрите видео
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Текст публикации телеграм-канала Госспецсвязи:
Внимание! Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна.