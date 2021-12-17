Жителям КНДР запретили смеяться и пить алкоголь 11 дней, – СМИ
Источник:Radio Free Asia
Жители КНДР вынуждены соблюдать строгий 11-дневный траур из-за десятой годовщины смерти экс-лидера страны Ким Чен Ира. Людям нельзя будет смеяться, пить алкоголь и делать покупки.
Детали об ограничениях раскрыл житель приграничного города Синыйджу. Источники рассказали СМИ, что с такими ограничениями приходится мириться не впервые.
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В прошлом многих людей, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения во время траура, арестовали как идеологических преступников. Их забрали и больше никогда не видели,
– говорится в сообщении.
Под запретом также оказались празднования Дня рождения. Кроме того, если во время траура умирает кто-то из членов семьи, громко плакать – запрещено. Тело можно будет вынести из дома лишь после завершения траура.
Смерть Ким Чен Ира: главное
- Экс-лидер КНДР Ким Чен Ир ушел из жизни 17 декабря 2011 года. Ему было 69 лет.
- В официальном сообщении говорилось, что смерть наступила вследствие "физического и умственного переутомления".
- Ким Чен Ир умер во время визита в Пхеньян.
- Впоследствии обнародовали информацию, что политик умер от инфаркта.
- Наследником покойного стал его сын – Ким Чен Ын.