В Государственном бюро расследования выложили в сеть коротенькое видео. На нем можно увидеть чистосердечное раскаяние жительницы Харьковщины, оскорблявшей ВСУ.

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Женщину заподозрили в сотрудничестве с оккупантами

В ДБР подчеркнули, что во время военного положения в Украине регулярно следят как за украинцами, так и россиянами. Они делают это для того, чтобы выявить возможных коллаборантов.

Так, удалось встретить 34-летнюю жительницу Харьковщины. Она во время прямой трансляции в одной из социальных сетей оскорбляла ВСУ.

Ладно, я скажу на ВСУ – х**ня. Что мне за это будет, скажите?

– задала риторический вопрос она.

Более того, она говорила, что готова сама убивать украинских военных. Тех, благодаря которым она уцелела, хотя и Харьковщину атакуют ежедневно.

С женщиной сотрудники ДБР провели разъяснительную беседу. После нее жительница Харьковщины решила сменить свою риторику. Она извинилась перед ВСУ за все то, что говорила.

"Я хочу принести извинения ВСУ. На самом деле я так не считаю. Я считаю, что ВСУ – наши защитники и герои. Как могу – помогаю, поддерживаю их. Я патриотка своей страны. Слава Украине!", – сказала она на видео.

34-летняя женщина Харьковщины извинилась перед ВСУ: смотрите видео

В то же время в ДБР решили на этом не ограничиваться. Всю информацию о 34-летней женщине они собрали из социальных сетей и передали в СБУ. Поэтому ее ожидает еще не одна такая беседа.

Между тем, СБУ выявила на Львовщине масштабную схему хищения военного снаряжения. Сотрудникам удалось изъять почти 3 тысячи бронежилетов. Их передадут на нужды ВСУ.

Организовал схему влиятельный мужчина на Львовщине

42-летний руководитель одного из рекламных холдингов занимался продажей товаров, которые в Украину привозил под видом гуманитарки для ВСУ. Как выяснилось, никакой помощи украинские военные не получили.

Причем цинизм на самом высоком уровне. Разрешительную документацию они получили от должностных лиц ВСУ. Это позволило беспрепятственно ввозить в Украину амуницию. Правда, ее не передавали военным, а продавали , чтобы получить прибыль.

Общая стоимость изъятых почти 3 тысяч бронежилетов – 25 миллионов гривен. Сначала специалисты проведут экспертизу, а затем передадут амуницию туда, куда она и должна была направляться – в ВСУ.

К слову, о воровстве. Хотя прошло несколько месяцев с момента освобождения ряда населенных пунктов от оккупантов, сейчас появляется все больше доказательств их преступлений. В частности, ограблений.

В Сумской области из магазина выносили батарейки и бритвы

Сотрудники СБУ выложили в сеть видео. Оно демонстрирует, как российские захватчики грабили магазин в Сумской области . Сначала они выломали двери магазина с товарами для дома "Ta-Da!". После этого выносили из нее все, что могли.

Выпивки в этом магазине, конечно, не было. Пришлось оккупантам брать то, что было в ассортименте. Они не гнушались ни духами, ни станками для бритья. Несли с собой батарейки. К слову, все сворованное складывали в сумки, ворованные тут же.

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